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Победители всероссийской студенческой лиги по киберспорту получат стипендии — 1 млн рублей

Победители всероссийской студенческой лиги по киберспорту получат стипендии — 1 млн рублей
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Победители восьмого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги будут получать стипендии — об этом сообщают организаторы соревнований из ФКС России.

На выплаты претендуют участники сборной, которая займёт первое место на ВКСЛ в середине июня. Стипендиальный фонд от партнёра соревнований Сбера разделят игроки команды выигравшего учебного заведения по Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft II и Tekken 8.

Стипендии победителям будут выплачиваться ежемесячно с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Общий фонд, выделенный Сбером, составит 1 млн рублей.

Участие в ВКСЛ принимают сборные учебных заведений, к участию допускаются студенты российских вузов, колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 24 лет.

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