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Обновлённый рейтинг HLTV (20 мая 2024 года)

MOUZ обогнала FaZe Clan и заняла первое место в рейтинге команд по CS 2 от HLTV
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Портал HLTV обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike 2. В обновлённой версии первую строчку заняла европейская MOUZ, которой удалось сместить с топ-1 коллектив FaZe Clan.

Команда FaZe Clan упустила первое место в топе сильнейших коллективов по CS 2. Лидерство перехватила MOUZ, которая в апреле 2024 года стала чемпионом на двух топ-турнирах по шутеру — ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024.

10 лучших команд по CS 2 на 20.05.24

10 лучших команд по CS 2 на 20.05.24

Фото: HLTV

Наибольший прогресс показала датская Team Falcons, которой удалось подняться на шесть строчек вверх и достичь 13-го места.

Что касается российских команд, Team Spirit и Virtus.pro сохранили шестое и девятое место в рейтинге соответственно. А BetBoom Team и Aurora Gaming поднялись на одну строчку вверх — первый коллектив теперь входит в топ-19, а второй — в топ-28.

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