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Браузер Microsoft Edge сможет переводить видео на русский во время просмотра

Браузер Microsoft Edge сможет переводить видео на русский во время просмотра
Аудио-версия:
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В ближайшее время браузер Microsoft Edge будет предлагать перевод речи в видео во время просмотра — автоматически дублировать аудио на нужный язык будет искуственный интеллект.

Сообщается, что функция позволит переводить видео с YouTube, LinkedIn, Coursera. Сейчас ИИ умеет переводить видео с испанского на английский, а также с английского на пять различных языков — немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский. Помимо дубляжа аудио, браузер предложит субтитры на нужном языке.

Планируется, что в будущем нейросеть также научится переводить в прямом эфире ролики с новостных сайтов, а также увеличит количество доступных языков. Когда именно функция станет доступна пользователям, пока неизвестно.

Сейчас видеоролики умеет переводить «Яндекс Браузер» — он может дублировать речь с английского, французского, немецкого, испанского, итальянского, китайского, японского и корейского на русский.

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