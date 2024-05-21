Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Чудо-человек» выйдет под брендом Marvel Spotlight и не связан с главной вселенной

Сериал «Чудо-человек» выйдет под брендом Marvel Spotlight и не связан с главной вселенной
Комментарии

Предстоящий супергеройский сериал Marvel «Чудо-человек» выйдет на Disney+ под брендом Marvel Spotlight — на это указывает издание Variety.

Marvel Spotlight был создан в прошлом году специально для проектов, которые не связаны с основной киновселенной Marvel и посвящены отдельным историям персонажей комиксов. Это значит, что события «Чудо-человека», как и мини-сериала «Эхо», не будут пересекаться с происходящим в фильмах по вселенной.

Съёмки «Чудо-человека» несколько раз откладывали по разным причинам и даже хотели отменить, дата выхода сериала до сих пор неизвестна. Главную роль исполнит Яхья Абдул-Матин II, известный благодаря сериалу «Отжиг», «Спасателям Малибу» и роли Чёрной Манты в фильмах про Аквамена.

Материалы по теме
На съёмках сериала Marvel «Чудо-человек» умер член съёмочной группы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android