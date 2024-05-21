Над новым фильмом по «Звёздному пути» может поработать шоураннер «Дэдпула» и «Людей Икс»

Студия Paramount планирует привлечь Саймона Кинберга к работе над космической франшизой «Звёздный путь» — по информации инсайдеров, переговоры уже перешли в активную фазу.

Кинберг известен благодаря работе над многими фантастическими фильмами — среди них серия «Люди Икс», две части «Дэдпула» и «Логана», «Марсианин» и другие известные проекты. Где-то он был продюсером, где-то – сценаристом или режиссёром, а в некоторых случаях совмещал эти должности.

Если переговоры пройдут успешно, Кинберг присоединится к работе над фильмом «Звёздный путь 4». Сейчас у проекта уже есть сценарист (Сет Грэм-Смит), а к съёмкам смогли привлечь многих известных актёров Star Trek, включая Криса Пайна, Закари Куинто, Карла Урбана и Саймон Пегг.