Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новая карта, интерфейс и механики — Hunt: Showdown перейдёт на новый движок 15 августа

Новая карта, интерфейс и механики — Hunt Showdown перейдёт на новый движок 15 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Шутер от первого лица Hunt: Showdown получит некстген-версию — о деталях большого обновления сообщили разработчики из студии Crytek.

Апдейт выйдет 15 августа, после чего игра перестанет работать на PlayStation 4 и Xbox One. Вероятно, это связано с переходом Hunt: Showdown на новый движок, поддержка которого на старых консолях невозможна. Владельцы игры получат бесплатный апдейт до PS5 и Xbox Series с переносом прогресса и всеми DLC.

Видео доступно на YouTube-канале Hunt: Showdown. Права на видео принадлежат Crytek.

С новым движком в шутере появятся новая карта и свежие боевые механики, которые должны сделать сражения немного опаснее (воскрешение, здоровье, сжигание и так далее). Также авторы заявляют о планах обновить пользовательский интерфейс.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер Kingdom Hearts для Steam — игры с героями Disney появятся там 13 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android