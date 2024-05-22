Valve раскрыла часть изменений нового патча в Dota 2 — обновление выйдет уже вечером
Разработчики Dota 2 выпустили небольшой апдейт для ивента «Павшая корона», который содержит намёки на следующее обновление игры.
Судя по всему, завтра вечером в Dota 2 добавят не только второй акт сюжетного ивента, но и балансный патч, который изменит некоторых персонажей и предметы.
Каждому игроку доступна часть записки — если их соединить, получится следующая надпись.
Фото: Dota2.ru
Таким образом, вечером 22 мая в Dota 2 могут произойти следующие изменения:
- Базовая броня какого-то героя увеличена на 0,5;
- С восходом солнца вся карта открывается на 5 секунд;
- Способности Kinetic Field у Disruptor заменена на Kinetic Barrier;
- Любой атакующий снаряд убивает в радиусе 500, замедляя их на 1%.
- Meat Hook Пуджа можно запустить по дуге;
- У Medusa 0 очков умений на первом уровне;
- Lifestealer постоянно получает +0,5 урона при убийстве крипов;
- Silencer нельзя заставить молчать (запретить использовать заклинания);
- Alchemist получает +250 золота на старте;
- В Smoke Screen Рики враги не видят своих союзников;
- Что-то может помочь использовать предметы в рюкзаке, как если бы они были в инвентаре.
Полный список изменений патча 7.36 в Dota 2 станет известен после релиза патча.
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