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Valve раскрыла часть изменений нового патча в Dota 2 — обновление выйдет уже вечером

Разработчики Dota 2 выпустили небольшой апдейт для ивента «Павшая корона», который содержит намёки на следующее обновление игры.

Судя по всему, завтра вечером в Dota 2 добавят не только второй акт сюжетного ивента, но и балансный патч, который изменит некоторых персонажей и предметы.

Каждому игроку доступна часть записки — если их соединить, получится следующая надпись.

Фото: Dota2.ru

Таким образом, вечером 22 мая в Dota 2 могут произойти следующие изменения:

Базовая броня какого-то героя увеличена на 0,5;

С восходом солнца вся карта открывается на 5 секунд;

Способности Kinetic Field у Disruptor заменена на Kinetic Barrier;

Любой атакующий снаряд убивает в радиусе 500, замедляя их на 1%.

Meat Hook Пуджа можно запустить по дуге;

У Medusa 0 очков умений на первом уровне;

Lifestealer постоянно получает +0,5 урона при убийстве крипов;

Silencer нельзя заставить молчать (запретить использовать заклинания);

Alchemist получает +250 золота на старте;

В Smoke Screen Рики враги не видят своих союзников;

Что-то может помочь использовать предметы в рюкзаке, как если бы они были в инвентаре.

Полный список изменений патча 7.36 в Dota 2 станет известен после релиза патча.