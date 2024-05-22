В России считают важным регулировать искусственный интеллект

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что искусственный интеллект, как и любое новшество в технологиях, требует законодательного регулирования.

По словам Пушкова, ИИ не считается исключением из правил, поэтому его тоже следует подвергнуть законодательному регулированию.

Как любое технологическое новшество, имеющее социальное измерение, например, социальные сети и интернет-платформы, оно нуждается в законодательном регулировании и не является исключением из правила.

Ранее члены Госдумы РФ уже выражали идею о регулировании искусственного интеллекта, однако каких-то мер предпринято не было. В Госдуме посчитали, что прежде, чем начать регулирование, нужно разработать закон об использовании ИИ, чтобы обеспечить безопасность и развитие этой отрасли.