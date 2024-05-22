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Вышел бесплатный шутер XDefiant — конкурент Call of Duty от Ubisoft

Вышел бесплатный шутер XDefiant — конкурент Call of Duty от Ubisoft
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Наконец-то состоялся релиз многострадальной XDefiant — условно-бесплатного соревновательного шутера от Ubisoft, который позиционируется как прямой конкурент Call of Duty.

На релизе геймерам доступно 14 карт (10 обычных и четыре длинных), пять фракций, пять режимов и 24 вида оружия.

За создание игры отвечает Марк Рубин — он работал на Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts и частично над Call of Duty: Infinite Warfare.

Изначально игру планировали выпустить ещё летом 2023 года, но постоянно откладывали выход то из-за проблем при сертификации, то из-за доработок для повышения качества.

Шутер доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

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