Новому фильму про Людей Икс нашли сценариста

Издание Deadline сообщило, что сценаристом новой части «Людей Икс» уже в рамках киновселенной Marvel выступит Майкл Лессли. Он работал над картинами «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и «Кредо убийцы».

Пока что у новой ленты нет ни режиссёра, ни актёрского состава, ни сюжетных деталей. Продюсером числится сам глава Marvel Studios Кевин Файги.

Ранее инсайдеры сообщали, что Файги делает большую ставку на грядущий блокбастер с Людьми Икс, поскольку в этом фильме мутантов представят во всей красе в киновселенной Marvel. Более тесную связь Людей Икс с киновселенной нам должны показать в «Дэдпуле 3». Там появятся Росомаха в исполнении Хью Джекмана и другие мутанты из старых фильмов про команду.