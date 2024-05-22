Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Про Владимира Жириновского снимут сериал

Про Владимира Жириновского снимут сериал
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания RT, в России планируется выпустить сериал об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Речь именно про шоу, а не про фильм, о работе над которым уже было известно долгое время.

Сообщается, что председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и обсудил с ним детали производства сериала. Слуцкий отметил, что вместить все события и повороты из жизни Жириновского в объём фильма не удалось.

Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР.

Режиссёром картины про Жириновского должен стать Александр Баранов. На главную роль рассматривался Никита Кологривый, но это было до его дебоша в баре Новосибирска.

Материалы по теме
Обзор фильма «Майор Гром: Игра». Достойный блокбастер, которому не хватает смелости
Обзор фильма «Майор Гром: Игра». Достойный блокбастер, которому не хватает смелости
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android