Sony уверена, что люди будут пересматривать «Крэйвена-охотника» раз за разом

По данным издания Collider, перенос фильма «Крэйвен-охотник» связан с тем, что люди будут с радостью смотреть ленту во время праздников.

Sony считает, что люди проведут каникулы, пересматривая ленту «снова и снова». Почему у компании есть такая уверенность в успехе картины, не до конца понятно. «Морбиус» и «Мадам Паутина» с треском провалились в прокате и собрали массу негативных отзывов от критиков и обычных зрителей.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Одну из второстепенных ролей в ленте сыграл российский актёр Юрий Колокольников.