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Завершился «Хороший доктор» — медицинский сериал от автора «Доктора Хауса»

Завершился «Хороший доктор» — медицинский сериал от автора «Доктора Хауса»
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Вечером 21 мая состоялась премьера финального эпизода медицинского сериала «Хороший доктор» — шоу завершилось после семи сезонов. В последний сезон вошло всего 10 эпизодов вместо 18–22 серий в предыдущих шести историях.

Сериал «Хороший доктор» — последний на данный момент проект канадского сценариста Дэвида Шора, создателя культового «Доктора Хауса». Шоу стартовало в 2017 году и за последние семь лет вышло 126 эпизодов: их транслировал онлайн-кинотеатр Hulu и телеканал ABC.

«Хороший доктор» рассказывает о Шоне Мёрфи — молодом парне с аутизмом и синдромом саванта, но вместе с тем гениальном хирурге из небольшого городка. Молодой человек переезжает и получает работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Он использует свой врождённый талант для спасения жизней пациентов и бросает вызов скептицизму своих коллег: в этом ему помогает наставник и друг Аарон Глассман.

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