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Кевин Костнер выпустит четыре части вестерна «Горизонты»

Кевин Костнер выпустит четыре части вестерна «Горизонты»
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Недавно режиссёр вестерна «Горизонты» Кевин Костнер дал эксклюзивное интервью журналистам издания Collider. В ходе разговора постановщик заявил, что планирует выпустить эпопею из четырёх картин.

Сценарий для последних двух частей уже написан, однако в полноценное производство команда успела запустить только триквел — к съёмкам финальной главы приступят позже. Также Костнер отметил, что хронометраж первых трёх фильмов составит около трёх часов.

Картина «Горизонты: Часть 1» расскажет эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширения страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев.

Премьера ленты в России состоится 27 июня.

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