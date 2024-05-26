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Анонсирован изогнутый монитор Philips Evnia 32M2N8800 с частотой 240 Гц и 4K-разрешением

Анонсирован изогнутый монитор Philips Evnia 32M2N8800 с частотой 240 Гц и 4K-разрешением
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Компания Philips анонсировала новый монитор — Evnia 32M2N8800. Производитель оценил устройство в 6999 юаней (~ 86 тыс. рублей).

Evnia 32M2N8800 получил изогнутый 31,5-дюймовый QD-OLED-экран с соотношением сторон 16:9, разрешением 3840×2160 пикселей (4K), частотой обновления 240 Гц, максимальной яркостью 1000 нит и временем отклика в 0,03 мс. Также производитель оснастил монитор динамической системой охлаждения и подсветкой Ambiglow.

Ещё в комплекте идёт подставка с возможностью регулировки угла наклона, поворота и подъёма. Производитель оснастил устройство двумя разъёмами HDMI 2.1, одним DP1.4, входом USB-B и двумя портами USB-A.

Philips Evnia 32M2N8800 поступит в продажу уже 31 мая только на территории Китая. Дата выхода на глобальном рынке пока не раскрывается.

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