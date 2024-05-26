Netflix вновь начал выпускать свои фильмы и сериалы с русской озвучкой

Весной 2024 года онлайн-кинотеатр Netflix начал выпускать свои новые проекты с русским дубляжом. Так, с полноценной русской озвучкой вышли мультфильм «Вуди Вудпекер в летнем лагере», фантастический боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес и третий сезон «Бриджертонов». На это обратила внимание в том числе и редакция «Чемпионата».

Как сообщает телеграм-канал Share, русской озвучкой занимается компания Videofilm International, зарегистрированная в Израиле. Интересно, что в самой компании не делали публичных заявлений о возвращении русского дубляжа в свои проекты.

Онлайн-кинотеатр Netflix перестал выпускать произведения с русской озвучкой весной 2022 года, после чего официально ушёл из России. На протяжении двух лет в сервисе продолжали выходить фильмы и сериалы исключительно с русскими субтитрами.