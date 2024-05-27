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ИЕМ Даллас 2024 по КС2 (формат, участники, даты, призовой фонд)

В США начинается топ-турнир IEM Dallas 2024 по CS 2 с призовым фондом $ 250 тыс.
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Сегодня, 27 мая, начинается международный турнир Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Турнир состоит из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. В рамках первого этапа участники будут разделены на две группы по восемь команд и сразятся в сетке double-elimination с открывающими best-of-1 встречами и оставшимися матчами в формате best-of-3. В основную стадию ивента пройдут три лучших состава из каждой группы.

Плей-офф представляет из себя single-elimination сетку с best-of-3 противостояниями, включая гранд-финал. Чемпион соревнования получит $ 100 тыс. и слот на топ-турнире IEM Cologne 2024.

Полный список участников IEM Dallas 2024 по CS 2

Группа A:

  • MOUZ (Европа);
  • 9z Team (Южная Америка);
  • Complexity Gaming (США);
  • Team Liquid (Северная Америка);
  • G2 Esports (Европа);
  • Team Falcons (Дания);
  • Team Vitality (Франция);
  • Monte (Украина).

Группа B:

  • FaZe Clan (Европа);
  • M80 (Северная Америка);
  • Virtus.pro (Россия);
  • HEROIC (Дания);
  • Team Spirit (Россия);
  • FlyQuest (Австралия);
  • Natus Vincere (Украина);
  • BIG (Германия).

Чемпионат Intel Extreme Masters Dallas 2024 по CS 2 пройдёт в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на турнир IEM Cologne 2024.

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