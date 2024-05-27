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Режиссёр «Аноры» с отечественными актёрами надеется, что фильм выпустят в России

Режиссёр «Аноры» с отечественными актёрами надеется, что фильм выпустят в России
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Телеканал «РЕН ТВ» взял интервью у режиссёра Шона Бейкера, режиссёра картины «Анора», которая получила главную награду Каннского кинофестиваля. Постановщик выразил надежду на то, что проект выпустят в России.

Бейкер очень хочет, чтобы в России увидели актёрскую игру артистов, снявшихся в «Аноре».

Я бы хотел, чтобы невероятную игру русских актёров увидели в их родной стране. Конечно, я также надеюсь, что фильм выйдет, потому что считаю, что искусство должно объединять людей.

Сюжет ленты «Анора» рассказывает про проститутку из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости её возлюбленной.

Главные роли в ленте сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

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