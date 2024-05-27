Блогер заплатил 45 млн рублей подписчику, который установил его флаг на вершине Эвереста

Русскоязычный блогер Mellstroy сообщил о выполнении очередного челленджа, за выполнение которых он платит десятки миллионов рублей.

Один из его подписчиков смог отнести флаг с никнеймом блогера на вершину горы Эверест — самой высокой точки Земли (8848 м над уровнем моря). За это Меллстрой заплатил счастливчику 45 млн рублей.

Полученную сумму подписчик разделит поровну с компанией, которая помогла ему достичь точки назначения и снять видео, а также предоставила документальное доказательство, что всё происходило на Эвересте.

Ранее Меллстрой выплатил 150 млн рублей за подписку от MrBeast в соцсетях и 30 млн рублей человеку, который записал видеопривет от футболиста Килиана Мбаппе. Он также обещал заплатить 30 миллионов тому, кто выбежит на поле в финале Лиги чемпионов с его логотипом на теле.