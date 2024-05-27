В Rainbow Six Siege ввели платную подписку: фанаты освистали презентацию и негодуют в Сети

Разработчики тактического шутера Rainbow Six Siege объявили о введении платной подписки, что вызвало негативную реакцию фанатов игры.

Покупка позволит игрокам ускорить прогресс и получить эксклюзивные награды. Об этом авторы объявили во время финала турнира BLAST R6 Major Manchester 2024 — зрители освистали анонс.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат CYBERSLOVO/X.

Позже в Сети также появились комментарии с критикой разработчиков, многие видеоблогеры по Rainbow Six Siege записали ролики против нововведений — они предлагают Ubisoft сначала исправить текущие проблемы игры, прежде чем проводить столь агрессивную монетизацию.

Победителем крупнейшего турнира по игре стала американская beastcoast.