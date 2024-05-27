Релизный трейлер большого дополнения The Final Shape для Destiny 2 выйдет завтра, 28 мая

Разработчики онлайн-шутера Destiny 2 из студии Bungie готовы показать релизный трейлер дополнения The Final Shape («Финальная форма») — ожидается, что это DLC станет кульминацией 10-летней истории игры.

Премьера ролика состоится завтра, 28 мая, в 18:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Ожидается, что в The Final Shape игроки смогут комбинировать умения Света и Тьмы. Кроме того, появятся новый тип экзотических предметов и новые враги, которые умеют летать.

Дополнение «Финальная форма» для Destiny 2 выйдет 4 июня. Изначально релиз был намечен на февраль, однако позже был отложен, чтобы исправить ошибки и завершить проект таким, каким его видят создатели.