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Релизный трейлер финального DLC Destiny 2: The Final Shape покажут 28 мая

Релизный трейлер большого дополнения The Final Shape для Destiny 2 выйдет завтра, 28 мая
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Разработчики онлайн-шутера Destiny 2 из студии Bungie готовы показать релизный трейлер дополнения The Final Shape («Финальная форма») — ожидается, что это DLC станет кульминацией 10-летней истории игры.

Премьера ролика состоится завтра, 28 мая, в 18:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Ожидается, что в The Final Shape игроки смогут комбинировать умения Света и Тьмы. Кроме того, появятся новый тип экзотических предметов и новые враги, которые умеют летать.

Дополнение «Финальная форма» для Destiny 2 выйдет 4 июня. Изначально релиз был намечен на февраль, однако позже был отложен, чтобы исправить ошибки и завершить проект таким, каким его видят создатели.

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