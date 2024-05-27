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Популярные стримеры и блогеры снялись в фильме «Майор Гром: Игра» — среди них Бустер, Братишкин, Джарахов

Братишкин, Бустер и другие топ-блогеры снялись в фильме «Майор Гром: Игра»
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Несколько популярных блогеров и стримеров появились в супергеройском фильме «Майор Гром: Игра» — об этом сообщают зрители, посетившие киносеансы.

Братишкин, Слава Бустер, Эльдар Джарахов, BadComedian и Катя Клэп появляются в формате камео во фрагменте, в котором показывается общественное обсуждение в Сети недостойного поведения Игоря Грома.

Владимир bratishkinoff Семенюк во время личной трансляции рассказал, что создатели попросили его записать несколько фраз на своём стримерском месте.

На пару секунд, но всё равно прикольно. Я записал все реплики, но они взяли только одну маленькую, где я [выгляжу как] какой-то недовольный пожилой скуф. Но мне сказали его отыграть, и я такой — так мне не придётся даже отыгрывать. Просто с невозмутимым видом зачитал.

«Майор Гром: Игра» собрал 100 млн рублей в кино за первые два дня, возглавив российский прокат на выходных.

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