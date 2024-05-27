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Конкурент Steam Deck от Lenovo получит более доступную версию Legion Go Lite – СМИ

Конкурент Steam Deck от Lenovo получит более доступную версию Legion Go Lite – СМИ
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Lenovo планирует выпустить новую версию своей портативной игровой консоли — об этом сообщает издание Windows Central со ссылкой на источники в компании.

Приставка получит название Legion Go Lite и станет более доступной версией Legion Go. Ожидается, что консоль сохранит процессор Ryzen Z1 как основу, но получит экран с меньшей диагональю. Контроллеры в лайт-версии будут несъёмными.

Первая версия Lenovo Legion Go вышла в октябре прошлого года: среди преимуществ над Steam Deck называли яркий экран, мощное железо и Windows 11. При этом новинка оказалась дороже, при этом может работать без зарядки в 2–3 раза меньше, чем консоль от Valve.

Сейчас готовится к релизу Legion Go 2 с новыми функциями и широкими возможностями.

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