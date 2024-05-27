Создатель Minecraft показал скриншот своей новой игры

Разработчик Маркус Notch Перссон, известный как автор Minecraft, опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) скриншот из своей новой игры, над которой он сейчас работает.

Шведский геймдизайнер трудится над игрой вместе со своей студией Bitshift Entertainment. У проекта пока нет названия, но уже известны детали: это будет рогалик с видом от первого лица и RPG-системой.

Фото: Notch в X

По словам Notch, игра представляет собой что-то вроде «Borderlands с кубами» или «дьяблоида от первого лица». Пока у его команды нет художника, поэтому разработчик использует сторонние модели. Также неизвестно, когда именно игра доберётся до релиза.

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В апреле 2024 года завершились съёмки фильма по мотивам Minecraft. В нём сыграли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен.