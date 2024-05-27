FlyQuest по CS2 возьмёт под опеку коалу за каждый свой «эйс» и «пистолетку» на IEM Dallas

Австралийская команда FlyQuest по Counter-Strike 2 анонсировала благотворительную акцию, приуроченную к топ-турниру Intel Extreme Masters Dallas 2024 с призовым фондом $ 250 тыс.

Как сообщается в анонсе, киберспортивная организация планирует брать под опеку коалу на месяц за каждый выигранный пистолетный раунд в рамках IEM Dallas 2024. Это же относится и к каждому «эйсу», сделанному игроком FlyQuest на турнире в Далласе.

Кроме этого, киберспортивный клуб в честь акции выпустил специальный мерч, за покупку которого $ 5 будут направляться на благотворительность. Цель данного мероприятия — помочь сохранить популяцию коал и их естественную среду обитания.

Благотворительная акция FlyQuest Фото: соцсети FlyQuest

Турнир Intel Extreme Masters Dallas 2024 пройдёт в LAN-формате с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. Первым оппонентом FlyQuest на чемпионате станет российская Team Spirit. Матч состоится уже сегодня, 27 мая, в 23:30 по московскому времени.