AMD выпустила новую утилиту для снижения задержки в играх — она уже работает в CS 2

Компания AMD представила новую утилиту Anti-Lag 2, которая должна помочь снизить задержку в онлайн-играх. ПО работает на видеокартах серии Radeon.

Пока для скачивания доступна предварительная версия, уменьшающая задержку только в Counter-Strike 2. Однако в дальнейшем, по заверениям создателей, список игр будет расширен.

В AMD отмечают, что в некоторых случаях Anti-Lag 2 может снизить задержку в шутере от Valve почти в два раза.

Фото: AMD

Anti-Lag 2 — уже вторая версия утилиты. Оригинальная вышла чуть раньше, но Valve пообещала блокировать установивших её пользователей, так как утилита использовала модификацию исходного кода игры. Новая версия уже не нарушает правил Valve и не должна расцениваться как чит.