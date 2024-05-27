Бывший наставник Entity занял позицию тренера в российской 9Pandas по Dota 2

Российский специалист Даниил MeTTpuM Гилёв присоединился к составу 9Pandas по Dota 2 в качестве тренера.
Последней командой Меттрима была европейская Entity, откуда его исключили 10 мая 2024 года. В предыдущем коллективе Гилёв проработал 2,5 года. Под его руководством состав, базирующийся в Европе, дважды выступил на The International, а также занял 5-6-е место на таких турнирах, как Lima Major 2023 и DreamLeague Season 21.
Также в своей карьере Даниил работал с составами Double Dimension, B8, Creepwave и Into The Breach по Dota 2.
Состав 9Pandas по Dota 2:
- Михаил Darklord^ Блинов.
- Глеб kiyotaka Зырянов.
- Альберт Alberkaaa Черноиванов.
- Олег sayuw Каленбет.
- Алексей Solo Березин.
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Как сообщается в анонсе, ростер 9Pandas готовится к восточноевропейским квалификациям на Riyadh Masters 2024, которые пройдут в период с 31 мая по 2 июня.