Бывший наставник Entity занял позицию тренера в российской 9Pandas по Dota 2

Российский специалист Даниил MeTTpuM Гилёв присоединился к составу 9Pandas по Dota 2 в качестве тренера.

Последней командой Меттрима была европейская Entity, откуда его исключили 10 мая 2024 года. В предыдущем коллективе Гилёв проработал 2,5 года. Под его руководством состав, базирующийся в Европе, дважды выступил на The International, а также занял 5-6-е место на таких турнирах, как Lima Major 2023 и DreamLeague Season 21.

Также в своей карьере Даниил работал с составами Double Dimension, B8, Creepwave и Into The Breach по Dota 2.

Состав 9Pandas по Dota 2:

Михаил Darklord^ Блинов. Глеб kiyotaka Зырянов. Альберт Alberkaaa Черноиванов. Олег sayuw Каленбет. Алексей Solo Березин.

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Как сообщается в анонсе, ростер 9Pandas готовится к восточноевропейским квалификациям на Riyadh Masters 2024, которые пройдут в период с 31 мая по 2 июня.