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В Steam стартовал Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире со скидками на сотни игр
Аудио-версия:
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27 мая в Steam начался Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире — он посвящён проектам, в которых необходимо выживать и создавать предметы, а действие проектов разворачивается в открытом мире. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированный аватар и анимированные стикеры.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале выживания и крафтинга в открытом мире в Steam

Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире в Steam продлится до 3 июня включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

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