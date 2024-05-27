В Steam стартовал Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире со скидками на сотни игр
27 мая в Steam начался Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире — он посвящён проектам, в которых необходимо выживать и создавать предметы, а действие проектов разворачивается в открытом мире. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированный аватар и анимированные стикеры.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале выживания и крафтинга в открытом мире в Steam
- Sons Of The Forest — 770 рублей (-30%)
- Palworld — 990 рублей (-10%)
- Enshrouded — 1119 рублей (-20%)
- Valheim — 217 рублей (-50%)
- No Man's Sky — 950 рублей (-50%)
- Subnautica — 550 рублей (-50%)
- Subnautica: Below Zero — 550 рублей (-50%)
- Rust — 550 рублей (-50%)
- Terraria — 192 рубля (-50%)
- Project Zomboid — 475 рублей (-33%)
Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире в Steam продлится до 3 июня включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.
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