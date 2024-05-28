Team Spirit и BetBoom Team получили прямые приглашения на The International 2024
Компания Valve представила список команд, получивших прямые приглашения на главный турнир года по Dota 2 — The International 2024.
Всего прямые приглашения получили шесть коллективов:
- Team Spirit (Россия);
- Xtreme Gaming (Китай);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Liquid (Швеция);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- BetBoom Team (Россия).
Кроме этого, разработчики Dota 2 упомянули, что оставшиеся 10 слотов на ивенте будут разыграны в рамках региональных квалификаций:
- Китай (9-13 июня) — два слота;
- Северная Америка (9-13 июня) — один слот;
- Восточная Европа (14-18 июня) — один слот;
- Южная Америка (14-18 июня) — два слота;
- Юго-Восточная Азия (19-23 июня) — два слота;
- Западная Европа (19-23 июня) — два слота.
Главный турнир года от Valve по Dota 2 The International 2024 пройдёт в сентябре в Копенгагене, Дания.
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