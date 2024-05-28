Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Список прямых приглашений на The International 2024

Team Spirit и BetBoom Team получили прямые приглашения на The International 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Valve представила список команд, получивших прямые приглашения на главный турнир года по Dota 2The International 2024.

Всего прямые приглашения получили шесть коллективов:

  • Team Spirit (Россия);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • BetBoom Team (Россия).

Кроме этого, разработчики Dota 2 упомянули, что оставшиеся 10 слотов на ивенте будут разыграны в рамках региональных квалификаций:

  • Китай (9-13 июня) — два слота;
  • Северная Америка (9-13 июня) — один слот;
  • Восточная Европа (14-18 июня) — один слот;
  • Южная Америка (14-18 июня) — два слота;
  • Юго-Восточная Азия (19-23 июня) — два слота;
  • Западная Европа (19-23 июня) — два слота.

Главный турнир года от Valve по Dota 2 The International 2024 пройдёт в сентябре в Копенгагене, Дания.

Материалы по теме
Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Дании в сентябре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android