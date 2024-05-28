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Team Spirit и BetBoom Team получили прямые приглашения на The International 2024

Компания Valve представила список команд, получивших прямые приглашения на главный турнир года по Dota 2 — The International 2024.

Всего прямые приглашения получили шесть коллективов:

Team Spirit (Россия);

Xtreme Gaming (Китай);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция);

Gaimin Gladiators (Европа);

BetBoom Team (Россия).

Кроме этого, разработчики Dota 2 упомянули, что оставшиеся 10 слотов на ивенте будут разыграны в рамках региональных квалификаций:

Китай (9-13 июня) — два слота;

Северная Америка (9-13 июня) — один слот;

Восточная Европа (14-18 июня) — один слот;

Южная Америка (14-18 июня) — два слота;

Юго-Восточная Азия (19-23 июня) — два слота;

Западная Европа (19-23 июня) — два слота.

Главный турнир года от Valve по Dota 2 The International 2024 пройдёт в сентябре в Копенгагене, Дания.