Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 пройдёт с 4 по 15 сентября

Разработчики Dota 2 из компании Valve объявили точные даты проведения чемпионата мира The International 2024 в Копенгагене.

Турнир в столице Дании, как и прошлогодний «Инт», пройдёт в три этапа:

4–5 сентября — групповой этап;

6–10 сентября — первая часть плей-офф;

13–15 сентября — финальная часть плей-офф.

В последние три дня матчи пройдут на стадионе «Роял Арена» в присутствии зрителей. Билеты появятся в продаже в понедельник, 10 июня. Призовой фонд пока неизвестен.

Valve также назвала команды, которые получили прямые путёвки на турнир: среди них российские коллективы BetBoom Team и Team Spirit. Остальные 10 коллективов определятся в ходе региональных квалификаций, которые пройдут в онлайн-формате с 3 по 8 июня.