Team Spirit разгромила FlyQuest со счётом 13:1 в стартовом матче на IEM Dallas 2024 по CS2

Российский состав Team Spirit одержал первую победу в групповой стадии топ-турнира Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В стартовом матче турнира «драконы» столкнулись с австралийской FlyQuest. «Спириты» разгромили своих оппонентов, проиграв лишь один раунд за весь матч.

В следующем раунде групповой стадии Team Spirit столкнётся с Natus Vincere, которая также начала турнир с победы над немецкой BIG. FlyQuest же, в свою очередь, опустилась в нижнюю сетку, где будет бороться за шанс продолжить выступление на соревновании.

Чемпионат IEM Dallas 2024 проходит в LAN-формате с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс.