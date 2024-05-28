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Результат матча Team Spirit — FlyQuest (IEM Dallas по КС2)

Team Spirit разгромила FlyQuest со счётом 13:1 в стартовом матче на IEM Dallas 2024 по CS2
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Российский состав Team Spirit одержал первую победу в групповой стадии топ-турнира Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В стартовом матче турнира «драконы» столкнулись с австралийской FlyQuest. «Спириты» разгромили своих оппонентов, проиграв лишь один раунд за весь матч.

CS 2. Intel Extreme Masters Dallas 2024 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
28 мая 2024, вторник. 00:00 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 0
FlyQuest

В следующем раунде групповой стадии Team Spirit столкнётся с Natus Vincere, которая также начала турнир с победы над немецкой BIG. FlyQuest же, в свою очередь, опустилась в нижнюю сетку, где будет бороться за шанс продолжить выступление на соревновании.

Чемпионат IEM Dallas 2024 проходит в LAN-формате с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс.

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