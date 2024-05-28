Российская Virtus.pro по CS2 начала выступление на IEM Dallas 2024 с победы над HEROIC

Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 выиграл свой первый матч на топ-турнире Intel Extreme Masters Dallas 2024 с призовым фондом $ 250 тыс.

Дебют «медведей» на ивенте в Далласе состоялся в матче с датской HEROIC. Команда из России уверенно закрыла своих соперников, отправив их в нижнюю сетку групповой стадии соревнования.

Стоит отметить, что в рамках IEM Dallas 2024 коллектив из Дании выступает с заменой. Российский снайпер команды Абдулхалик degster Гасанов не смог приехать на турнир в США из-за визовых проблем. На чемпионате россиянина заменяет бывший игрок HEROIC Нико nicoodoz Тамджиди.

В следующем раунде VP поборется за выход в плей-офф с европейской FaZe Clan, которая начала выступление на турнире с победы над североамериканской M80.