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Результат матча Virtus.pro — HEROIC (IEM Dallas 2024 по CS2)

Российская Virtus.pro по CS2 начала выступление на IEM Dallas 2024 с победы над HEROIC
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Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 выиграл свой первый матч на топ-турнире Intel Extreme Masters Dallas 2024 с призовым фондом $ 250 тыс.

Дебют «медведей» на ивенте в Далласе состоялся в матче с датской HEROIC. Команда из России уверенно закрыла своих соперников, отправив их в нижнюю сетку групповой стадии соревнования.

CS 2. Intel Extreme Masters Dallas 2024 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
28 мая 2024, вторник. 00:20 МСК
HEROIC
Окончен
0 : 1
Virtus.pro

Стоит отметить, что в рамках IEM Dallas 2024 коллектив из Дании выступает с заменой. Российский снайпер команды Абдулхалик degster Гасанов не смог приехать на турнир в США из-за визовых проблем. На чемпионате россиянина заменяет бывший игрок HEROIC Нико nicoodoz Тамджиди.

В следующем раунде VP поборется за выход в плей-офф с европейской FaZe Clan, которая начала выступление на турнире с победы над североамериканской M80.

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