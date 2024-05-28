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iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro сравнили на фото

iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro сравнили на фото
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Инсайдер Маджин Бу поделился в соцсетях несколькими сравнительными фотографиями iPhone 15 Pro и грядущего iPhone 16 Pro. На фото можно увидеть, чем именно во внешнем плане будущее поколение будет отличаться от текущего.

Как можно заметить, дисплей iPhone 16 Pro чуть больше. Как и говорилось ранее, его размер составляет 6,3 дюйма против 6,1 дюйма у iPhone 15 Pro. Другой момент — сбоку у 16 модели видно сенсорную кнопку захвата, отвечающую за спуск затвора камеры.

Фото: Majin Bu

Фото: Majin Bu

Фото: Majin Bu

Важно отметить, что финальный дизайн iPhone утверждают летом, поэтому итоговая версия смартфона может немного измениться. Ранее инсайдеры сообщили, что новый iPhone 16 будет доступен в семи цветовых вариантах — вреди них будут синий, розовый, жёлтый, зелёный, чёрный, белый и фиолетовый.

Apple проведёт презентацию новых iPhone в сентябре.

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