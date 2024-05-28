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ТНТ подтвердил, что работа над российской версией «Сверхъестественного» не ведётся

ТНТ подтвердил, что работа над российской версией «Сверхъестественного» не ведётся
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Вчера интернет всколыхнула новость о том, что Никита Кологривый и Иван Янковский сыграют главные роли в российской версии сериала «Сверхъестественное». Производством якобы должен был заниматься телеканал ТНТ.

ТНТ в пресс-релизе подтвердил изданию РБК о том, что никакой отечественной адаптации «Сверхъестественного» в работе нет. По словам представителей ТНТ, они не готовятся к производству и не планируют съёмки российской версии сериала «Сверхъестественное».

Более того, уже даже сам Янковский успел прокомментировал слухи. Он отметил, что не знает, о чём идет речь.

Ранее критик Роман Григорьев сравнил Дина и Сэма Винчестеров и исполнителей их ролей, Дженсена Эклса и Джареда Падалеки, с Кологривым и Янковским.

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