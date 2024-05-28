Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube разработал новый метод борьбы с блокировщиками рекламы

YouTube разработал новый метод борьбы с блокировщиками рекламы
Комментарии

По данным WCCFTech, YouTube вновь начал бороться с блокировщиками рекламы. Новый способ называют неправильным.

Его суть в том, что человек, у которого включён блокировщик, не сможет комфортно смотреть ролики. С блокировщиком YouTube будет автоматически прокручивать видео до самого конца.

Раньше YouTube не позволял пользователям с блокировщиками рекламы смотреть видео из-за уведомления с предложением отключить блокировщик. Попытки воспроизвести видео, перемещая вручную ползунок в начало видео, не помогут обойти это ограничение.

Более того, некоторые жалуются и на проблемы со звуком. При этом ползунок громкости можно отрегулировать, но через секунду он снова возвращается в самое низкое положение.

Материалы по теме
Бесконечные игры, в которые хочется постоянно возвращаться
Бесконечные игры, в которые хочется постоянно возвращаться
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android