YouTube разработал новый метод борьбы с блокировщиками рекламы

По данным WCCFTech, YouTube вновь начал бороться с блокировщиками рекламы. Новый способ называют неправильным.

Его суть в том, что человек, у которого включён блокировщик, не сможет комфортно смотреть ролики. С блокировщиком YouTube будет автоматически прокручивать видео до самого конца.

Раньше YouTube не позволял пользователям с блокировщиками рекламы смотреть видео из-за уведомления с предложением отключить блокировщик. Попытки воспроизвести видео, перемещая вручную ползунок в начало видео, не помогут обойти это ограничение.

Более того, некоторые жалуются и на проблемы со звуком. При этом ползунок громкости можно отрегулировать, но через секунду он снова возвращается в самое низкое положение.