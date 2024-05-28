Комедийный сериал «Денискины рассказы» от братьев Андреасян стартует 1 июня

Онлайн-кинотеатр KION сообщил, что премьера комедийного сериала «Денискины рассказы» от братьев Андреасян состоится 1 июня. Всего будет 12 эпизодов. На второй сезон шоу пока не продлили.

Сюжет сериала будет основан на одноимённом произведении писателя Виктора Драгунского. Согласно синопсису, Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дедушка каждый день рассказывает внуку различные истории. В какой-то момент истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое.

В актёрский состав вошли Александр Пашутин, Янина Студилина, Лиза Моряк, Кирилл Мелехов, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный, Ольга Волкова и другие. Режиссёром проекта выступил Артемий Драгунский — внук писателя.