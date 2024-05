Hellblade 2 не вошла даже в топ-5 в свежем чарте Steam

Сервис SteamDB предоставил свежие данные о чарте Steam за прошедшую неделю. Hellblade 2, вышедшая 21 мая, не смогла попасть даже в топ-5 самых продаваемых игр на площадке Valve.

Среди платных тайтлов игра Ninja Theory разместилась на 10-й позиции. Её обогнали Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Helldivers 2, Ready or Not, Baldur's Gate 3 и Total War: Warhammer 3. В лидерах — портативный ПК Steam Deck. Если его не учитывать, то лидирует режиссёрское издание Ghost of Tsushima, недавно вышедшее на ПК.

Чарт Steam за период с 21 по 28 мая