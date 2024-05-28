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Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 млн копий

Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 млн копий
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Capcom объявила, что продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 млн копий. На это игре потребовалось чуть больше двух месяцев. В начале апреля было 2,5 млн проданных копий.

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места.

Игра получила тёплые отзывы критиков, но вот игроки остались недовольны производительностью и возможностью покупать игровые предметы за реальные деньги.

Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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