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В Москве начались съёмки драмы «Огненный мальчик» про отношения отцов и детей

В Москве начались съёмки драмы «Огненный мальчик» про отношения отцов и детей
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В Москве стартовали съёмки драматического фильма «Огненный мальчик». Производством проекта занимается «Резервная копия» при участии «Глобус-фильм» и при поддержке Министерства культуры РФ. Премьера ленты состоится весной 2025 года.

Картина расскажет историю непростых отношений матери и её сына-подростка Макса. Его мать – председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Однажды в ночном клубе главный герой оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. Пока она мучительно решает, что ей важнее – карьера или единственный сын, Макс пытается выяснить – виновник он или свидетель.

Главные роли в картине исполняют Юлия Высоцкая («Грех»), Оксана Акиньшина («Неверные»), Денис Косиков («Оффлайн»), Анна Михалкова («Нежность») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Надежда Михалкова.

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