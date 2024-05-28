Представлены смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro с продвинутой камерой и большой батареей

Китайская компания Honor представила свои новые смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro. Устройства поступят в продажу в Китае уже 31 мая по цене от 2700 юаней за базовую версию (около 33 тыс. рублей) и 3500 юаней за Pro-модель (около 44 тыс. рублей).

Honor 200 и Honor 200 Pro получили 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Базовая модель работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3, продвинутая версия получила более мощный чип Snapdragon 8s Gen 3 и поддержку беспроводной зарядки. Оба гаджета также оснащены батареей объёмом 5200 мА/ч и поддерживают Google-сервисы.

Honor 200 Pro получил тройную основную камеру: с модулем на 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения, телеобъективом на 50 Мп и ультраширокоугольным модулем на 12 Мп. Базовый Honor 200 также получил камеру с модулем на 50 Мп и оптической стабилизацией. Одна из главных особенностей смартфонов — улучшенная портретная съёмка с функциями ИИ.