Расписание выхода реалити-шоу «Титаны» от нейросети

26 мая на телеканале ТНТ стартовало шоу «Титаны», которое создала нейросеть. Искусственный интеллект отвечал за отбор участников, составление заданий на силу, ловкость и выносливость. Нейросеть также выступила ведущим передачи, главным призом которой станут 10 млн рублей и звание главного титана России.

Участниками шоу выступает исключительно профессиональные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу — 2008 Роман Павлюченко и многие другие.

Новые выпуски шоу «Титаны» будут выходить еженедельно по воскресеньям в 21:00. Финал первого сезона реалити-шоу завершится 28 июля, после чего и будет определён победитель.

Расписание выхода реалити-шоу «Титаны»