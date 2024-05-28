Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Реалити-шоу Титаны от ТНТ (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода реалити-шоу «Титаны» от нейросети
Аудио-версия:
Комментарии

26 мая на телеканале ТНТ стартовало шоу «Титаны», которое создала нейросеть. Искусственный интеллект отвечал за отбор участников, составление заданий на силу, ловкость и выносливость. Нейросеть также выступила ведущим передачи, главным призом которой станут 10 млн рублей и звание главного титана России.

Участниками шоу выступает исключительно профессиональные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу — 2008 Роман Павлюченко и многие другие.

Новые выпуски шоу «Титаны» будут выходить еженедельно по воскресеньям в 21:00. Финал первого сезона реалити-шоу завершится 28 июля, после чего и будет определён победитель.

Расписание выхода реалити-шоу «Титаны»

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 мая
2-я серия2 июня
3-я серия9 июня
4-я серия16 июня
5-я серия23 июня
6-я серия30 июня
7-я серия7 июля
8-я серия14 июля
9-я серия21 июля
10-я серия28 июля
Материалы по теме
Фото
Анонсировано реалити-шоу «Титаны» — его создала нейросеть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android