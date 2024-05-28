Расписание выхода реалити-шоу «Титаны» от нейросети
26 мая на телеканале ТНТ стартовало шоу «Титаны», которое создала нейросеть. Искусственный интеллект отвечал за отбор участников, составление заданий на силу, ловкость и выносливость. Нейросеть также выступила ведущим передачи, главным призом которой станут 10 млн рублей и звание главного титана России.
Участниками шоу выступает исключительно профессиональные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу — 2008 Роман Павлюченко и многие другие.
Новые выпуски шоу «Титаны» будут выходить еженедельно по воскресеньям в 21:00. Финал первого сезона реалити-шоу завершится 28 июля, после чего и будет определён победитель.
Расписание выхода реалити-шоу «Титаны»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 мая
|2-я серия
|2 июня
|3-я серия
|9 июня
|4-я серия
|16 июня
|5-я серия
|23 июня
|6-я серия
|30 июня
|7-я серия
|7 июля
|8-я серия
|14 июля
|9-я серия
|21 июля
|10-я серия
|28 июля
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