Microsoft объяснила, почему Windows 11 лучше и современнее Windows 10

В конце мая компания Microsoft подтвердила дату окончания поддержки операционной системы Windows 10 — 14 октября 2025 года. Вместе с этим корпорация опубликовала отдельную страницу, которая должна убедить пользователей обновиться до Windows 11.

В ней Microsoft наглядно продемонстрировала, чего лишены пользователи устаревшей ОС. Например, в Windows 11 есть современный интерфейс с новым Пуском, Блокнотом и Диспетчером задач, улучшенные виджеты, Проводник и новые инструменты контроля энергосбережения, а также поддержка формата Auto HDR и многое другое.

Часть сравнительной таблицы Windows 11 и Windows 10 Фото: Microsoft

Кроме того, Windows 11 лучше оптимизирована для игр и требовательных приложений, отмечают в компании. Все новейшие функции Microsoft, включая ИИ-помощника Copilot, в первую очередь становятся доступны именно в последней версии ОС компании. С полным сравнительным списком можно ознакомиться на официальном сайте корпорации.