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Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн — на первых кадрах таинственного фильма

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн — на первых кадрах таинственного фильма
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Кинокомпания FT Production поделилась первыми кадрами со съёмок таинственного проекта, у которого пока нет официального названия. Режиссёром ленты выступит Роман Михайлов («Поедем с тобой в Макао»), оператором — Алексей Родионов, который ранее уже работал с Михайловым.

Одну из главных ролей в грядущей картине исполнит Марк Эйдельштейн, звезда фильма «Анора», который взял главный приз на недавнем Каннском кинофестивале. Именно из-за занятости в съёмках неназванного проекта молодой российский актёр пропустил награждение ленты со своим участием во Франции.

На кадрах со съёмок таинственного фильма можно увидеть самого Эйдельштейна в одной и той же шапке — возможно, это будет один из главных атрибутов его героя в ленте. Каких-либо подробностей о фильме пока нет.

Первые кадры со съёмок таинственного фильма с Марком Эйдельштейном

Фото: FT Production

Фото: FT Production

Фото: FT Production

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