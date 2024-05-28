Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн — на первых кадрах таинственного фильма

Кинокомпания FT Production поделилась первыми кадрами со съёмок таинственного проекта, у которого пока нет официального названия. Режиссёром ленты выступит Роман Михайлов («Поедем с тобой в Макао»), оператором — Алексей Родионов, который ранее уже работал с Михайловым.

Одну из главных ролей в грядущей картине исполнит Марк Эйдельштейн, звезда фильма «Анора», который взял главный приз на недавнем Каннском кинофестивале. Именно из-за занятости в съёмках неназванного проекта молодой российский актёр пропустил награждение ленты со своим участием во Франции.

На кадрах со съёмок таинственного фильма можно увидеть самого Эйдельштейна в одной и той же шапке — возможно, это будет один из главных атрибутов его героя в ленте. Каких-либо подробностей о фильме пока нет.

Первые кадры со съёмок таинственного фильма с Марком Эйдельштейном

Фото: FT Production

Фото: FT Production

Фото: FT Production