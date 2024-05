В июне в PS Plus раздадут Streets of Rage 4, игру про Губку Боба и AEW Fight Forever

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в июне 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут три проекта, среди которых экшен Streets of Rage 4, платформер SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake и симулятор реслинга AEW Fight Forever.

Забрать проекты можно будет с 4 июня по 2 июля — игры станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus Essential. С 3 июля стартует новая раздача.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июне 2024 года

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake — вторая часть перезапущенной серии приключений Губки Боба и его друзей.

— вторая часть перезапущенной серии приключений Губки Боба и его друзей. AEW Fight Forever — симулятор реслинга от издателя THQ Nordic.