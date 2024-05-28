За дипфейки в России хотят штрафовать на 1,5 млн рублей и сажать на 7 лет — СМИ

В России может появиться уголовное наказание за изготовление дипфейков в преступных целях, законопроект будет внесён в Государственную Думу на этой неделе — об этом пишут «Известия».

По данным источника, подмена голоса или изображения человека станет частью таких статей УК РФ, как «Клевета», «Кража» и «Мошенничество». Виновным будет грозить наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до семи лет.

Законопроектом предлагается ввести в ряд статей Уголовного кодека РФ дополнительный квалифицирующий признак — совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных.

При этом специалисты отмечают, что под запрет должны попасть только дипфейки, которые используют для совершения преступлений — мошенничества, клеветы и так далее.