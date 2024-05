В PS Plus Extra и Premium добавят Dredge, ремастер GTA: San Andreas и ещё две игры

Sony опубликовала новый материал в своём блоге, посвящённом грядущей распродаже Days of Play (Дни игры). Вместе с этим компания объявила о пополнении сервиса PlayStation Plus Extra и Premium, в которых скоро появятся новые игры.

Так, уже 29 мая подписчикам станет доступен симулятор рыболова Dredge, 31 мая — супергеройская LEGO Marvel Super Heroes 2, 5 июня — симулятор крикета Cricket 24, а 7 июня — переиздание Grand Theft Auto: San Andreas (The Definitive Edition).

Фото: Sony

Какие игры добавят в PS Plus Extra и Premium в мае — начале июня 2024 года

Dredge — 29 мая.

— 29 мая. LEGO Marvel Super Heroes 2 — 31 мая.

— 31 мая. Cricket 24 — 5 июня.

— 5 июня. Grand Theft Auto: San Andreas (The Definitive Edition) — 7 июня.

Кроме того, 6 июня подписчики сервиса получат доступ к играм для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. В список вошли Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Before Your Eyes, а также The Walking Dead: Saints & Sinners (Главы 1 и 2).