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Новый фильм Гая Ричи «В сером» (In the grey, В серой зоне) официально покажут в России — премьера 17 января 2025 года

Новый фильм Гая Ричи «В сером» официально покажут в России — премьера 17 января 2025 года
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Следующий фильм легендарного режиссёра Гая Ричи «В серой зоне» (In the Grey, «В сером») начнут показывать в российских кинотеатрах одновременно со всем миром. Премьера состоится 17 января 2025 года.

Сюжет боевика расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги.

Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Аферистка»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Лига справедливости», сериал «Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).

Ранее стало известно, что постановщик таких картин, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», сейчас работает над тремя фильмами одновременно. Съёмки некоторых лент уже завершены.

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