Ранняя версия новой игры от Valve утекла в Сеть ещё до официального анонса

Один из тестеров новой игры от Valve Deadlock слил раннюю версию онлайн-шутера в Сеть — сейчас билд можно найти на популярных торрент-трекерах.

Страница Deadlock также появилась на SteamDB: новинку от Valve уже тестируют более 700 человек. По данным СМИ, среди них есть известные блогеры. Кто-то из участников также публикует видео геймплея на различных площадках.

Deadlock — это командный онлайн-шутер, в котором игроки будут сражаться персонажами с уникальными способностями и характеристиками (как в Valorant или Overwatch). При этом официально Valve не анонсировала игру и нигде не упоминала о её разработке.

Первые слухи о проекте появились в середине мая, а ранее об игре можно было услышать под названием Neon Prime.