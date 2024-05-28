Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ранняя версия игры от Valve утекла в Сеть ещё до официального анонса — Deadlock уже на торрентах

Ранняя версия новой игры от Valve утекла в Сеть ещё до официального анонса
Комментарии

Один из тестеров новой игры от Valve Deadlock слил раннюю версию онлайн-шутера в Сеть — сейчас билд можно найти на популярных торрент-трекерах.

Страница Deadlock также появилась на SteamDB: новинку от Valve уже тестируют более 700 человек. По данным СМИ, среди них есть известные блогеры. Кто-то из участников также публикует видео геймплея на различных площадках.

Deadlock — это командный онлайн-шутер, в котором игроки будут сражаться персонажами с уникальными способностями и характеристиками (как в Valorant или Overwatch). При этом официально Valve не анонсировала игру и нигде не упоминала о её разработке.

Первые слухи о проекте появились в середине мая, а ранее об игре можно было услышать под названием Neon Prime.

Материалы по теме
Инсайдеры слили первые детали новой игры Valve
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android