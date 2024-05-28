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Блогер создал нейросеть на редстоуне из Minecraft

Блогер создал нейросеть на редстоуне из Minecraft
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Видеоблогер под ником mattbatwings создал искусственный интеллект, который работает на редстоуне в Minecraft. Процесс работы он показал на видео на своём YouTube-канале.

Изначально энтузиаст хотел, чтобы нейросеть определяла, что изображено на картинке — но задача оказалась слишком сложной для ресурсов игры. Тогда mattbatwings упростил задачу, научив её угадывать число.

Блогер написал алгоритм на Python, который проверял расположение точек на поле 28х28. Каждая операция проводилась с помощью редстоуна.

Видео доступно на YouTube-канале mattbatwings. Права на видео принадлежат mattbatwings.

Всего для определения числа приходится проводить 784 операции, что занимает около двух минут. В итоге точность составляет 83%.

Карту блогер выложил в отдельный доступ — загрузить её можно на Planet Minecraft.

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