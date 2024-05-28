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Call of Duty: Black Ops 6 войдёт в подписку Game Pass в день релиза — первый тизер

Call of Duty: Black Ops 6 войдёт в подписку Game Pass в день релиза — первый тизер
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Компания Activision выпустила первый тизер Call of Duty: Black Ops 6 — новой части культовой серии шутеров. Вместе с этим Microsoft подтвердила, что игра в день релиза попадёт в каталог сервиса Game Pass на ПК и консолях Xbox.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Ожидается, что действие Black Ops 6 развернётся на Ближнем Востоке в 1990–1991 годах — во время войны в Персидском заливе между Ираком и многонациональными силами во главе с США. Первый тизер косвенно подтверждает эту информацию, о которой ранее сообщали инсайдеры.

Полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится на летней презентации игр Xbox. Шоу начнётся 9 июня в 21:00 мск — его можно будет посмотреть в том числе с русскими субтитрами.

Постер с Game Pass

Фото: Microsoft

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